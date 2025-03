Oficialu: į „Formulę 1“ priimta vienuolikta komanda

i. Tai bus pirmas kartas nuo 2018 m., kai „Formulėje 1“ lenktyniaus ne 10, o 11 komandų.

Anksčiau buvo skelbiama, jog kitos „Formulės 1“ komandos nenori čempionate matyti naujos ekipos, nes su ja tektų dalintis prizinį fondą.

Tuo tarpu čempionato vadovai anksčiau abejojo naujos komandos galimybėmis greitai sukurti konkurencingą bolidą. Nenorėta kartoti 2010 m. scenarijaus, kai prie čempionato prisijungė visiškai nekonkurencingos naujokės. Tais laikais „Marussia“, HRT bei „Caterham“ vilkosi rikiuotės gale ir ne vieną sezoną baigė be taškų.

BREAKING: Cadillac confirmed as 11th team on the 2026 F1 grid#F1 pic.twitter.com/V5eoWfQCYX