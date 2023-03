Obuolys nuo obels toli nerieda: garsių sportininkų vaikai sekantys tėvų pėdomis

Visgi būti garsių sportininkų vaikais ne visada paprasta. Garsių sportininkų atžalos nuo pat karjeros pradžios sporte būna nuolat stebimos, griežtai kritikuojamos ir lyginamos. Tačiau niekas taip gerai prie ekranų neprikausto sirgalių, kaip legendinių sportininkų vaikai, kurie pasirodymais pralenkia tėvus.

Šiuo metu pasaulyje auga naujos kartos sportininkai, kurie seka puikiai žinomų tėvų pėdomis. Portalas tv3.lt kviečia susipažinti su 10 garsių sportininkų atžalų, kurie gaivina savo tėvų šlovę. O kas gali žinoti, galbūt ateityje jie taps geresniais negu jų pirmtakai?

Milijardieriaus ir keturiskart NBA čempiono LeBrono Jameso sūnus B. Jamesas gali veikti ką tik nori ir be vargo gyventi prabangų gyvenimą. Tačiau B. Jamesas nusprendė sekti tėvo pėdomis ir žaisti krepšinį.

Būdamas vos 10-ies metų krepšininkas jau sulaukė stipendijų iš įvairių JAV koledžų. Šiuo metu 191 cm ūgio septyniolikmetis krepšininkas rungtyniauja Sieros mokykloje Los Andžele, tačiau jau greitu metu pradės ir profesionalo karjerą.

Likus nedaug laiko iki 2024 m. NBA naujokų biržos, kelios organizacijos jau dalyvauja varžybose, siekdamos prisivilioti vieną iš geriausių vidurinės mokyklos žaidėjų JAV. Prie šių varžybų prisijungė ir Australijos aukščiausioji lyga, kuri tikisi, kad pavyks bent metams prisivilioti krepšinio talentą prieš jam išvykstant į NBA.

Visgi pats B. Jamesas susiaurino savo pasirinkimą iki trijų galimybių. Krepšinio talentas ketina rinktis iš trijų NCAA universitetų – Ohajo valstijos, Pietų Kalifornijos ir Oregono.

Ronaldo jaunesnysis dar visai neseniai rungtyniavo „Manchester United“ jaunesnių nei 12 metų berniukų komandoje, kur tiek išvaizda, tiek žaidimu pasirodė esąs visiška tėvo kopija. Berniukas ne kartą sulaukė daug dėmesio ne tik dėl savo žaidimo, bet ir dėl nuo tėvo nukopijuoto legendinio įvarčio šventimo.

