Nyderlanduose – ribas peržengęs futbolo fanų elgesys: mačas buvo sustabdytas, policija malšino riaušes

Grupė įpykusių „Ajax“ sirgalių bandė įsiveržti į stadioną po to, kai rungtynės buvo sustabdytos, todėl policija juos išsklaidė ašarinėmis dujomis, rašė Amsterdamo policija socialiniame tinkle X.

„Po sustabdytų rungtynių sirgaliai įsiveržė į pagrindinį (stadiono) įėjimą. Po to tvarka buvo atkurta“, – sakė policija.

Kai 56-ąją minutę rungtynės pirmą kartą buvo sustabdytos, „Ajax“ antroje rungtynių pusėje pirmavo 3:0.

Ajax Amsterdam football club’s home Eredivisie game against defending champions Feyenoord was abandoned as fans threw flares onto the pitch, and police used tear gas to disperse rioting supporters outside the stadium https://t.co/oO59ILcMLv pic.twitter.com/8V7Bbrx72e

