Nušvilptas Džokovičius po teisėjų klaidos sutrypė savo raketę ir patyrė sensacingą pralaimėjimą

Geriausias planetos tenisininkas po beveik 3 valandų maratono 6:4, 5:7, 4:6 nusileido italui Lorenzo Musetti (ATP-21) ir nepateko į ketvirtfinalį. Tai buvo pirma italo pergalė prieš serbą per keturias tarpusavio dvikovas.

Pirmajame sete L. Musetti laimėjo dvi varžovo padavimų serijas, bet N. Džokovičius taip pasižymėjo net 3 kartus, neleisdamas italui nė karto išsiveržti į priekį. Tiesa, serbui prireikė net 6 „set pointų“, kad jis įtvirtintų pergalę sete.

„Break pointų“ fiesta tęsėsi ir antrajame sete. Iš pradžių tenisininkai laimėjo po dvi varžovo padavimų serijas. Vėliau serbas kiek atitrūko (4:2), bet pralaimėjo dar dvi savo padavimų serijas (4:5) ir pats turėjo gelbėtis dešimtajame geime (5:5). Vienuoliktajame geime L. Musetti vėl laimėjo serbo padavimų seriją ir šį kartą N. Džokovičius nebeatsitiesė.

Paskutiniame sete tenisininkai kur kas užtikrinčiau padavinėjo kamuoliuką. L. Musetti „break pointus“ kūrėsi tik septintajame geime, kai atitrūko 40:0 ir galiausiai laimėjo varžovo padavimų seriją. Serbas mėgino išsigelbėti dešimtajame geime, kuriame atlaikė tris „match pointus“ ir susikūrė vienintelį „break pointą“. Visgi, N. Džokovičius jo nerealizavo, o italas ketvirtu bandymu užbaigė mačą.

N. Džokovičius dar antrojo seto aštuntajame geime sunkiai tvardėsi, kai teisėjai padarė klaidą. L. Musetti tuomet smūgiavo į užribį, tačiau linijos teisėjas to nepastebėjo. Serbas ėmė signalizuoti bokštelio teisėjai, kad ši ateitų ir patikrintų žymę, kur leidosi kamuoliukas.

Visgi, teisėja pareiškė, kad N.Džokovičius užmynė ant tos žymės ir ji negali tiksliai pasakyti, kur leidosi kamuoliukas, todėl paliko galioti pradinį sprendimą. Kaip vėliau paaiškėjo, teisėjai suklydo, nes „erelio akis“ parodė, kad L. Musetti pataikė į užribį. N.Džokovičius dar buvo nušvilptas už tai, kad aktyviai ginčijosi su teisėja.

Novak Djokovic couldn't believe his eyes on this call 👀 (via @TennisTV ) pic.twitter.com/PUeGDefAC3

Serbas vėliau sunkiai valdė emocijas ir sugalvojo naują būdą, kaip sulaužyti raketę. Vietoj jos trankymo žemę, N. Džokovičius paprasčiausiai ją sutrypė.

Spaudos konferencijoje N. Džokovičius pasveikino varžovą ir pažymėjo, kad neturi noro komentuoti tai, kas dėjosi korte.

"I cannot say nothing." ❌



Novak Djokovic was not in the mood to speak after his loss in Monte Carlo 🔇 pic.twitter.com/DgQZdMkRDT