Nusileido „Formulės 1“ sezono uždanga – paskutiniame etape laimėjo Norrisas, o „McLaren“ iškovojo 26 metus lauktą titulą

Prieš lenktynių pradžią atrodė, kad „Ferrari“ šansų pasipriešinti „McLaren“ beveik neturi, bet pirmasis ratas situaciją gerokai pakeitė.

Olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) po starto rėžėsi į australą Oscarą Piastri („McLaren“), kuris nukrito į rikiuotės galą. Tuo tarpu monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) po gautos baudos atsitiesė žaibiškai – per vieną ratą iš 19-os vietos pakilo į 8-ą.

„Ferrari“ komanda savo planą vykdė ir per likusią lenktynių dalį. Paskutines lenktynes ekipos gretose važiavęs ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis finišavo 2-as, o Ch.Leclercas, laiku atlikęs sustojiną, ir toliau lenkęs varžovus sugebėjo atvažiuoti 3-ias. Visgi, „Ferrari“ dviejų vietų ant podiumo neužteko, nes L.Norrisas visas lenktynes ramiai važiavo priekyje, neįsivėlė į už jo vykusį chaosą ir šventė pergalę

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆



December 8, 2024

Su „Mercedes“ komanda atsisveikino septyniskart pasaulio čempionas britas Lewisas Hamiltonas. Jis, kaip ir Ch.Leclercas, lenktynėse ženkliai pagerino savo poziciją ir sugebėjo užimti 4-ą vietą, kai prieš pat finišą aplenkė komandos draugą ir tautietį George‘ą Russellą.

L.Hamiltonas kitąmet vairuos „Ferrari“ bolidą. Šių metų pasaulio čempionas M.Verstappenas atvažiavo 6-as. Jis užsidirbo baudą už sukeltą avariją su O.Piastri ir vėliau į vietą ant podiumo nepretendavo.

Pats O.Piastri vėliau irgi gavo 10 baudos sek. už avariją su Franco Colapinto („Williams“) ir atvažiavo 10-as, pelnydamas paskutinį tašką.

Suomis Valtteri Bottas atsisveikino su „Sauber“ ir, galimai, su „Formule 1“ patirdamas avariją su danu Kevinu Magnussenu („Haas“) ir nepasiekdamas finišo. Galimai paskutinį kartą „Formulėje 1“ matėme ir meksikietį Sergio Perezą („Red Bull“), kurį iš trasos išmušė V.Bottas.

OUR FINAL TOP 10 OF THE SEASON



A valiant effort from the Ferrari boys 👏👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/pPC5SkG8WZ — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

M.Verstappenas sezoną baigė surinkęs 437 taškus. L.Norrisas užsitikrino antrą vietą (374), Ch.Leclercas (356) liko trečias. „McLaren“ surinko 666 taškus ir 9-ą kartą iškovojo konstruktorių taurę, taip aplenkdami „Mercedes“ (8 titulai) ir pavydami „Williams“ (9).

Daugiau trofėjų turi tik „Ferrari“ (16). „Ferrari“ sezoną baigė su 652 tšk., o titulo neapgynusi „Red Bull“ – 589 tšk. 2025 m. „Formulės 1“ sezonas prasidės kovo 16 d. lenktynėmis Australijoje.