Nuostabia kelione triumfą Tokijuje vadinęs Kevinas Durantas atskleidė – JAV turėjo neeilinį susirinkimą

Šis olimpinių čempionų titulas amerikiečiams – ketvirtas iš eilės.

Jie kartu atsirevanšavo prancūzams už du paskutinius pralaimėjimus – grupių etape jiems nusileido 75:83, o nesėkmę buvo patyrę ir 2019 m. pasaulio čempionato ketvirtfinalyje.

Prancūzijai nepavyko tapti pirmąją rinktine istorijoje, kuri įveiktų JAV dukart to paties olimpinio turnyro metu.

Po mačo Kevinas Durantas mintimis grįžo ne tik į šią nesėkmę, bet ir du pralaimėjimus pasiruošimo etape.

„Turėjome daug debiutantų, kuriems tai nauja patirtis. Pralaimėjome nemažai rungtynių, turėjome komandos susirinkimą be trenerių po pralaimėjimo prancūzams. Kai rengi tokius pasiruošimus žinai, kad komanda yra apačioje“, – pripažino puolėjas.

Netrukus jis prisiminė ir žiniasklaidą, kuri prieš turnyrą nurašė amerikiečius.

„Tu galvoji, kokį kelią turėjai nueiti, kad būtum čia. Kiekviena šalis stengiasi būti geresne, ir buvo girdimos dvejonės prieš turnyrą – visi mus nurašė“, – kalbėjo puolėjas ir nespėjo pabaigti minties, nes jį pertraukė JAV rinktinės treneris Greggas Popovichius.

„Daug šitų žmonių yra šiame kambaryje“, – nusijuokė jis.

Juokas pasigirdo ir spaudos konferencijos salėje, kurioje susirinko daugybė JAV žurnalistų, o K. Durantas tęsė: „Sunku tai apibūdinti, nes kiekvienas kasdien įdėjo daug darbo ir atėjome su vienu tikslu – sukurti šią komandą ir laimėti. Kiekvienose rungtynėse mes augome, treneriai vis labiau tikėjo mumis, žaidėjai tikėjo savo vaidmenimis. Gali laimėti trofėjų, bet svarbiausia yra pati kelionė. Ši komanda liks mano šeima visam gyvenimui“.

K. Durantas buvo sunkiai sustabdomas finale – 29 taškai (6/9 dvit., 3/9 trit., 8/9 baud.), atkovoti 6 kamuoliai ir 29 naudingumo balai.

Viso turnyro metu jis buvo aiškus JAV komandos lyderis, fiksavęs 20,7 taško vidurkius ir juos išauginęs svarbiausiu – atkrintamųjų varžybų metu.

Skaičiuojant ketvirtfinalį, pusfinalį ir finalą, K. Duranto rezultatyvumas siekė 27 taškus.

„Jis sužaidė puikiai, pelnė daug taškų. Bet aš pamenu, kaip Draymondas Greenas numušė šokinėjantį kamuolį po baudos metimo ir sutaupė mums tašką. Mes treneriai esame truputį nesveiki, nes mąstome apie tokius dalykus“, – juokaudamas K. Duranto žaidimą ėmė vertinti G. Popovichius, bet surimtėjęs tęsė. – Jis specialus ne dėl talento, o dėl kuriamų santykių su komandos draugais, kokį džiaugsmą jis sukuria, turi pagarbą kitiems. Jis myli žaidimą ir žmones, tai jį padaro išskirtiniu.“.

JAV krepšininkai išskyrė ir žaidėją, kuris nesulaukė tiek daug dėmesio ir įvertinimų – iš karto po NBA finalo į Tokiją atvykusį Jrue Holiday.

D. Greenas jį vadino geriausiai vienas prieš vieną besiginančiu žaidėju, kuris kūrė lemiamą persvarą ir finale – šio dengiamas prancūzų lyderis Evanas Fournier surinko 16 taškų, bet realizavo tik 5 metimus iš 15.

„Visus, kuris jis dengė, privertė jaustis nepatogiai. Jis be galo svarbus mūsų komandai. Be Jrue mes nebūtume to pasiekę“, – galvą nulenkė D. Greenas.

Šios rinktinės finale buvo susitikusios prieš 21-erius metus – tada Sidnėjaus žaidynių finale JAV triumfavo 85:75.