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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Nuo jauno talento atpažinimo iki Eurolygos: LSU Sporto forumas kviečia pažvelgti į ateitį

2026-10-02 10:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 10:40
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Kaip atpažinti ir išugdyti būsimą čempioną? Ką sportui iš tikrųjų suteikia dirbtinis intelektas? Kaip augti Europos sportui neprarandant savo tapatybės? Į šiuos klausimus atsakymų bus ieškoma spalio 22 d. Kaune vyksiančiame aštuntajame LSU Sporto forume.

Nuo jauno talento atpažinimo iki Eurolygos: LSU Sporto forumas kviečia pažvelgti į ateitį | Organizatorių nuotr.

Kaip atpažinti ir išugdyti būsimą čempioną? Ką sportui iš tikrųjų suteikia dirbtinis intelektas? Kaip augti Europos sportui neprarandant savo tapatybės? Į šiuos klausimus atsakymų bus ieškoma spalio 22 d. Kaune vyksiančiame aštuntajame LSU Sporto forume.

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Renginys suburs Lietuvos ir užsienio sporto ekspertus, mokslininkus, organizacijų vadovus, verslo ir technologijų atstovus.

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„Šių metų Sporto forumas kvies pažvelgti į sporto ateitį ir pokyčius, kurie jau šiandien formuoja visą sporto ekosistemą“, – sako Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė. Pasak jos, forumas taps erdve ne tik išgirsti tarptautines įžvalgas, bet ir kartu ieškoti atsakymų, kokį sportą norime kurti ateičiai.

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Vienas aktualiausių šalies sporto bendruomenei temų – Europos sporto ekosistemos ateitis. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kaip klubų, lygų, federacijų, verslo partnerių ir sirgalių bendradarbiavimas gali padėti sportui augti tvariai, išsaugant jo konkurencingumą ir europietišką identitetą. Šią temą pristatys Eurolygos generalinis direktorius Chusas Bueno.

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Forume taip pat bus diskutuojama sporto talentų atpažinimą ir ugdymą. Šiandien vis daugiau dėmesio skiriama ne tik gebėjimui pastebėti potencialą, bet ir tam, kaip talentui sudaryti tinkamas sąlygas augti. Šia tema pranešimą skaitys vienas žymiausių Belgijos talentų identifikavimo ir žaidėjų ugdymo ekspertų Bob Browaeys, remdamasis mokslo ir praktikos patirtimi.

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Kita forumo kryptis – technologijos ir inovacijos sporte. Dirbtinis intelektas, duomenys ir nauji skaitmeniniai sprendimai keičia sportininkų rengimą, organizacijų veiklą, sirgalių patirtį ir verslo modelius. Apie šiuos pokyčius kalbės „Global Sports Innovation Center powered by Microsoft“ vykdomoji direktorė Iris Cordoba, akcentuodama, kad svarbu ne tik diegti technologijas, bet ir suprasti, kokią realią vertę jos kuria sportui.

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„Džiaugiamės, kad mūsų garbės daktaras Chus Bueno šiandien eina tokias atsakingas pareigas. Ilgamečiai ryšiai leido pakviesti jį į LSU Sporto forumą ir kartu kalbėtis apie itin aktualią Europos krepšinio ateitį“, – sako LSU mokslo prorektorius prof. dr. Edmundas Jasinskas.

Aštuntasis LSU Sporto forumas kvies ne tik apžvelgti svarbiausias tarptautines tendencijas, bet ir diskutuoti, kaip šiandien priimami sprendimai gali pakeisti talentų ugdymą, sporto organizacijų veiklą, technologijų taikymą ir visą Europos sporto sistemą.

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Renginį nuo 2019 m. kasmet organizuoja Lietuvos sporto universitetas (LSU) kartu su Nacionaline sporto agentūra, bendradarbiaudamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu.

Daugiau informacijos apie LSU Sporto forumą ir registracija į jį: https://www.lsu.lt/sporto-forumas-2026/

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