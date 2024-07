Nulemkite, kas dalyvaus šių metų RED BULL MUILINIŲ LENKTYNĖSE!

REKLAMA

Trečią kartą į Lietuvą sugrįžtantis pasaulinis fenomenas šįkart giriasi itin dideliu dalyvių susidomėjimu. Savo projektus pateikė beveik šimtas komandų, siekiančių fantazijas paversti realybe ir išbandyti savo inžinerinius įgūdžius, tad pasirinkimas, už ką balsuoti, yra itin platus.

Norisi ko nors, keliančio į orą? Yra ir lėktuvų, ir NSO, ir dronų. Norisi ko nors, žadinančio apetitą? Turime ir agurkėlių, ir burgerių, ir cepelinų, ir sūrio, ir šaltibarščių, ir kibinų. Traukia gyvūnai? Rinkitės tarp ančiuko, katašunio ir netgi banginio. Trūksta konceptualesnių priėjimų? Jūsų balso laukia bažnyčia ant ratų, svetainė su televizoriumi, vilkas avies kailyje ar augalinių riebalų siurprizas. O kur dar transporto priemonės, kurios ir atrodo, kaip transporto priemonės?

Tai – tik maža dalis visų komandų, pateikusių savo projektus. Savo pirmą dalį darbo jos jau atliko, dabar atėjo metas renginio žiūrovams. O šių darbas tikrai malonus – įvertinti komandų projektų eskizus, susipažinti su jų aprašymais ir išsirinkti tas muilines, kurias labiausiai norisi pamatyti skriejant nuo Kauno parodos kalno.

Tiesa, trasoje lauks ir posūkiai, ir kliūtys, ir tramplynai, tad balsuojant galima atsižvelgti ir į tai, kaip pasirinktoms muilinėms seksis arba kaip tik nesiseks įveikti nelengvą kelią žemyn. Balsuoti galima iki liepos 24 dienos, o tuomet laimėjusios komandos kibs į darbus, brėžinius paverčiant tikromis, apčiuopiamomis ir važiuojančiomis muilinėmis.

Visą kandidatų sąrašą rasite čia.

2000-aisiais startavusios RED BULL MUILINIŲ LENKTYNĖS netruko sulaukti pasaulinio nutrūktgalvių susidomėjimo ir per dvidešimt ketverius gyvavimo metus apkeliavo didesniąją dalį mūsų planetos, pakerėjo dešimtis tūkstančių žiūrovų ir pakliuvo į rimčiausių žiniasklaidos gigantų akiratį. Bet ir be viso to aišku, jog tokio renginio praleisti tiesiog nevalia.