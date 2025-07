„Nuggets“ tikisi, kad Jonas Valančiūnas vykdys savo sutartį

Sekmadienio vakarą Shamsas Charania pranešė, jog „Nuggets“ informavo J. Valančiūno atstovus, jog jie tikisi, kad lietuvis rungtyniaus jų komandoje ir ne tik keis Nikola Jokičių, bet žais ir kartu su juo.

„Denverio klubas informavo Jono Valančiūno atstovus, kad komanda visiškai tikisi, jog šis vykdys savo sutartį, nes „Nuggets“ jį laiko itin svarbiu centru, kuris turėtų ne tik pakeisti Nikolą Jokičių, bet ir žaisti kartu su juo. Pastarosiomis dienomis Valančiūnu taip pat domėjosi Graikijos klubas Atėnų „Panathinaikos“, – rašė Sh. Charania.

J. Valančiūnas NBA vis dar turi dvejus metus galiojančią sutartį.

