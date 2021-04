„NRG Esports“ – pirmoji organizacija, „Rocket League“ turnyruose laimėjusi milijoną dolerių

Šią ribą NRG peržengė „RLCS X The Grid“ turnyre, kuriame Šiaurės Amerikos organizacija užėmė ketvirtą vietą ir išsinešė 10 tūkst. 500 dolerių.

Nors laimėjimas nebuvo įspūdingas, to pilnai užteko, kad NRG taptų pirma komanda istorijoje, „Rocket League“ turnyruose iškovojusia milijoną dolerių.

Massive congratulations to @NRGgg!



NRG is the first organization in Rocket League Esports to win over $1,000,000 in Prize Pool Winnings from Rocket League tournaments!@RLEsports #RLCSX pic.twitter.com/kFJtJ4sJrM