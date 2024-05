Nosis Maroke visiems disko metikams nušluostęs Mykolas Alekna: „Tai tinkamas būdas pasiruošti olimpiadai“

Mykolas Alekna geriausiu – ketvirtu – bandymu diską numetė 70,70 metro (X – 69,94 – 67,44 – 70,70 – X – 68,18). Lietuvis atliko net 3 geriausius sekmadienio metimus, o iki varžybų Maroke visų laikų rekordo jam trūko tik 8 cm.

Today's Top Throws From The Marrakech DL💎 2X World Champ @ealey_chase 🇺🇸 & World-record holder Mykolas Alekna🇱🇹 defeated MONSTER fields that included Oly Champ Daniel Ståhl🇸🇪 and World Champ Kristjan Čeh🇸🇮. Throws never disappoint💪 🎥jusistraining/ashleyqpr/ig pic.twitter.com/2XeYXxCswQ

„Jaučiuosi gerai ir esu patenkintas savo rezultatu. Nebuvau „šviežias“, bet savo pasirodymu likau patenkintas“, – „World Athletics“ sakė beveik 10 000 km skrydį iš vakarinės JAV pakrantės į Maroką atlaikęs M.Alekna.

Buvo laukiama, kad M.Aleknai iššūkį mes dabartinis olimpinis ir pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis bei slovėnas Kristjanas Čehas. Visgi, D.Stahlis tenkinosi trečia vieta (67,49 m), o K.Čehas apskritai atliko vos vieną įskaitytą metimą ir užėmė tik 7-ą vietą (64,64).

„Tokios varžybos suteikia daug pasitikėjimo savo jėgomis. Džiaugiuosi, kad galiu varžytis su geriausiais disko metikais pasaulyje. Iki olimpinių žaidynių man dar liko trys startai elitinėse varžybose. Manau, kad tai bus tinkamas būdas pasiruošti olimpiadai“, – pridėjo M.Alekna.

💯💯💯



Mykolas Alekna with some great perspective on his success leading up to #Paris2024 after throwing at the #RabatDL.



🎥: @Diamond_League pic.twitter.com/xIH72U4fjY