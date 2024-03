Norvegas laimėjo paskutines sezono lenktynes, o pasaulio čempionas baigė karjerą

Eilinę pergalę šventė norvegas Johannesas Thingnesas Boe. Jis numušė 19 taikinių iš 20 ir finišavo per 36 min. 3.4 sek. Už jo liko tautietis Johannesas Dale-Skjevdalis (+44.5 sek., 2 baudos ratai) bei prancūzas Emilienas Jacquelinas (+1:07.2, 3).

