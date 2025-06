Normanas Japonijoje įspūdingu nokautu įveikė Sasaki ir apgynė WBO čempiono titulą

Nors kova vyko Japonijoje, savo sienos J. Sasaki nepadėjo. Jau pirmajame raunde japonas 2 kartus krito į nokdauną. J. Sasaki atsilaikė iki 5-ojo raundo, kai viską užbaigė vienas galingas B. Normano kairės rankos „kablys“. Amerikietis prieš tai dviejų teisėjų kortelėse laimėjo visus 4 raundus, o trečiasis teisėjas amerikiečiui pergalę atidavė 3 raunduose.

Po vieno geriausių metų nokautų kritęs J. Sasaki ilgai negalėjo atsigauti. Net kelias minutes medikai jam suteikinėjo pagalbą, o tada ringą japonas paliko ant neštuvų. Tai reiškė, kad J. Sasaki nebuvo šalia B. Normano tuo metu, kai amerikietis buvo skelbiamas nugalėtoju.

