„Ninjas in Pyjamas“ susijungė su Kinijos esporto organizacija

„Ninjas in Pyjamas“, geriausiai žinoma dėl savo žymiosios „Counter-Strike: Global Offensive” komandos, sutiko sujungti pajėgas su ESV5 – Kinijos kompanija, kuruojančia šalies transliavimo platformą „DouYu“ ir valdančia kompiuterinės apsaugos įmonę „Qihoo 360“.

Bendra „NiP“ ir ESV5 kompanija pretenduoja tapti pirmąja esporto komanda, pateksiančia į NASDAQ sąrašą. Organizacijų atstovai teigia, jog dar 2021 metais siekia uždirbti daugiau nei 60 mln. dolerių.

„Ninjas in Pyjamas“ savo ekipas turi ir dalyje kitų esporto disciplinų – „Valorant“, „R6 Siege“ ir FIFA. Tuo tarpu ESV5 priklausanti „eStar Gaming“ varžosi „Riot Games“ žaidimo „League of Legends“ lygoje ir „Tencent“ žaidime “Honour of Kings“.

Kinija yra esporto pasaulio branduolys ir kelių garsiausių kompiuterinių žaidimų kūrėjų namai. „Niko Partners“ duomenimis, Kinijoje 2020 metais iš viso buvo 388 milijonai aktyviai esportu besidominčių fanų.