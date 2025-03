Nikola Jokičius užfiksavo NBA istorijoje neregėtus skaičius

Nikola Jokičius tapo pirmuoju žaidėju NBA istorijoje, kuris surinko bent 30 taškų, 20 atkovotų kamuolių ir 20 rezultatyvių perdavimų per rungtynes. Jis pasiekė šį rekordą su 31 taško, 21 atkovoto kamuolio ir 22 rezultatyvių perdavimų statistika.

Triskart NBA MVP pasiekė 30-20-20 ribą pratęsime, atlikdamas rezultatyvų perdavimą Michaelui Porteriui, kuris atliko dėjimą likus 1:18 minutės iki rungtynių pabaigos.

NIKOLA JOKIĆ MAKES HISTORY 🚨



HIS 20TH ASSIST.



THE FIRST-EVER 30+ PT, 20+ REB, 20+ AST GAME IN NBA HISTORY 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/TtkDibcd3o

