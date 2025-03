Nikola Jokičius pataikė įspūdingą metimą viena ranka

Nikola Jokičius pelnė 27 taškus ir atkovojo 14 kamuolių dar iki ketvirtojo kėlinio. Jis per pirmąjį kėlinį sugriebė net 11 kamuolių – vos ne tiek, kiek jo sezono vidurkis (12,8). Michaelas Porteris pelnė 20 taškų, o Christianas Braunas pridėjo 16.

„Nuggets“ šiuo metu konferencijoje yra trečias ir dviem pergalėmis lenkia tiek Los Andželo „Lakers“, tiek Memfio „Grizzlies“. Nuo antroje vietoje esančio Hjustono „Rockets“ Denveris atsilieka pusantro mačo.

Jamalas Murray nežaidė dėl dešinės kojos pakinklinės raumens įtampos.

„Jazz“ vertėsi be dviejų pagrindinių savo puolimo lyderių – Lauri Markkaneno ir Johno Collinso. Komandoje rezultatyviausiai žaidė Collinas Sextonas, pelnęs 20 taškų. Naujokas Kyle’as Filipowskis surinko 18 taškų ir atkovojo 13 kamuolių.

Denveris trečiajame kėlinyje surengė spurtą 11:2, o ketvirtąjį pradėjo atkarpa 25:8, galutinai sudaužydamas „Jazz“ viltis.

N.Jokičius dar kartą nustebino sirgalius – pataikė metimą su sirena nuo kitoje aikštės pusėje esančios tritaškio linijos. Sausio 23 d. jis jau buvo pataikęs beveik viso aikštės metimą prieš Sakramento „Kings“.

NIKOLA JOKIĆ HOW DO YOU KEEP DOING THIS ⁉️



ONE-HANDED FROM PAST HALFCOURT TO BEAT THE FIRST-HALF BUZZER 🚨 pic.twitter.com/uOMLN3maCV