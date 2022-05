„Nike“ neketina pratęsti bendradarbiavimo su „savo interesais besirūpinančiu“ Irvingu

Pranešama, kad bendradarbiavimo sutarties ketina nepratęsti avalynės gamintojas „Nike“. Amerikiečio kontraktas su šia įmone galioja iki 2023 metų ir labai tikėtina, kad nebus pratęstas.

Toks sprendimas, panašu, buvo priimtas, nes K.Irvingas praleido daug rungtynių ir dažniau žiūri savo interesų nei žaidžia rungtynėse, tad „Nike“ pardavimams tai nepadeda plėstis.

Paskutiniu akibrokštu tapo vardiniai K.Irvingo bateliai ir krepšininko reakcija į juos.

Atakų organizatorius socialiniuose tinkluose pasidalino naujų „Nike Kyrie 8 Edition“ batelių nuotrauka ir viešai juos išpeikė. Krepšininko teigimu, tai yra šiukšlės ir jis visiškai neprisidėjo kuriant jų dizainą. Be to, pridūrė, kad „Nike“ ketina šiuos batelius išleisti į rinką be amerikiečio sutikimo.