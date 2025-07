Nico Hulkenbergas Silverstone pagerino „Formulės 1“ rekordą: vietos ant podiumo laukė 239 lenktynes

37-erių veteranas su kukliu „Sauber“ bolidu iškovojo 3-ią vietą. Tai pirmas kartas N. Hulkenbergo karjeroje, kai jis „Formulės 1“ lenktynėse lipo ant podiumo. Tam jam prireikė net 239 startų.

„Jausmas puikus, labai ilgai to laukiau. Kažkur giliai širdyje tikėjau, jog turiu potencialo kovoti dėl vietos ant podiumo. Lenktynės buvo nerealios. Startavome rikiuotės gale ir pakilome iki lyderių trejeto. Vis dar sunku tuo patikėti. Žinoma, prie mūsų sėkmės prisidėjo ir beprotiškos bei sunkiai nuspėjamos oro sąlygos.

Tai buvo išgyvenimo lenktynės. Sakyčiau, kad mes viską padarėme teisingai, reikiamu momentu keitėmės padangas, neklydome. Net sunku tuo patikėti. Aš iki paskutinio sustojimo netikėjau, kad galiu iškovoti vietą ant podiumo. Tik kai man pasakė, kad Lewisas yra kiek toliau, tada patikėjau, kad įmanoma išlaikyti trečią vietą. Aišku, vėliau Lewisas spaudė ir bandė mane pavyti. Galvojau, kad jis savų sirgalių akivaizdoje atiduos visas jėgas, bet tuo metu pasakiau – „atleiskite, vyručiai, bet tai mano diena“. Atsilaikiau iki finišo ir esu labai laimingas“, – sakė N. Hulkenbergas.

N. Hulkenbergas iškovojo pirmą podiumą „Sauber“ komandai nuo 2012 m., kai Japonijos GP 3-ias buvo Kamui Kobayashi.

N. Hulkenbergas taip pat tapo visų laikų rekordininku, nes dar nė vienam pilotui nebuvo prireikę net 239 bandymų iškovoti vietą ant podiumo. Arčiausiai vokiečio šiame sąraše yra Carlosas Sainzas, kuris 101-u bandymu iškovojo pirmą podiumą.

Hulk smashes the record for most grand prix starts before scoring an F1 podium! 👊



Nico Hulkenberg: 239

Carlos Sainz: 101

Martin Brundle: 91 pic.twitter.com/7uVJFdgtTG