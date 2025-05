NFL vilčių turėjęs Kyrenas Lacy nusižudė po teisinės dramos: laidotuvėse – jautrūs atsisveikinimo žodžiai

24-erių futbolininkas įsivėlė į konfliktą su šeimos nariais, šovė į žemę ir išvažiavo. Keletą kilometrų K. Lacy gaudė policijos automobilis, o tada futbolininkas patyrė avariją. Kai prie jo automobilio priėjo pareigūnai, pastebėta, kad K. Lacy – negyvas. Vėliau atskleista, kad sportininkas nusižudė.

K. Lacy problemų su teisėsauga turėjo dėl rimto incidento šių metų sausio 10 d. Jis buvo kaltinamas sukėlęs mirtiną autoavariją, nusinešusią 78-erių keleivio gyvybę. Teigiama, kad K. Lacy tąkart nesilaikė eismo taisyklių, viršijo greitį, neleistinai lenkė kitus automobilius ir kaktomuša rėžėsi į automobilį, kuriame buvo minėtas 78-erių keleivis. Teigiama, kad K. Lacy pabėgo iš įvykio vietos, neiškvietęs pagalbos.

K. Lacy buvo areštuotas šių metų sausio 12 d., kai sutiko pasiduoti pareigūnams. Tą pačią dieną jis buvo paleistas iš areštinės už 151 tūkst. JAV dolerių užstatą. K. Lacy buvo pareikšti kaltinimai žmogaus nužudymu, avarijos sukėlimu ir eismo taisyklių nesilaikymu.

K. Lacy bylos svarstymas turėjo vykti balandžio viduryje, bet jis nusižudė likus vos 2 dienoms iki jo.

Neseniai įvyko K. Lacy laidotuvės, kuriose jautrią kalbą pasakė žaidėjo mergina Cydney Theard: „Jis buvo labiausiai mylintis vyras, kokį man teko pažinoti. Jis būdavo mūsų šviesa, kad ir kaip jį bandydavo apjuodinti socialiniai tinklai. Ačiū už tai, kad mane mylėjai, kad mane pasirinkai, kad buvai mano...“

