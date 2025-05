Zhao Xintongas eliminavo Ronnie O‘Sullivaną istoriniame pasaulio snukerio čempionato pusfinalyje

Pirmoji pusfinalio sesija klostėsi apylygiai. Po 8 partijų nė vienas žaidėjas neturėjo pranašumo (4:4). Visgi, antroji sesija R. O‘Sullivanui virto tikru košmaru. Z. Xintongas laimėjo visas 8 partijas antroje sesijoje ir susikrovė triuškinantį pranašumą. Tai buvo pirmas kartas nuo 2006 m. mačo su Graeme‘u Dottu, kai R. O‘Sullivanas pasaulio čempionate per vieną sesiją pralaimėjo visas partijas.

Vėliau anglas deficitą buvo kiek sušvelninęs, bet intrigos neatgaivino, o galiausiai pralaimėjo 3 partijas iš eilės ir buvo eliminuotas. Pusfinalis baigėsi sužaidus tik 24 partijas – paskutinės numatytos sesijos net neprireikė. Tai pirmas kartas nuo 1994 m., kai R. O‘Sullivanas pasaulio čempionate buvo nugalėtas taip užtikrintai – net nepradėjus paskutinės sesijos.

Zh. Xintongas po pergalės pripažino, kad R. O‘Sullivanas yra jo „dievukas“ ir dėkojo jam už visą pagalbą bei paramą.

Straight after the match Xintong went to Ronnie’s dressing room. He thanked him for his help and support, without which he wouldn’t have got to the final so quickly.



Xintong 🔥 Ronnie pic.twitter.com/GdNeCByQVK