Neymaro nesėkmės prasitęsė: vėl susižeidė ir buvo priverstas palikti aikštelę

Azijos Čempionų lygos „Elite“ etapo rungtynėse pirmadienį „Al Hilal“ rungtynėse Neymaras pasirodė 58-ąją minutę, kai jo komanda jau pirmavo prieš Irano vicečempionus Teherano „Esteghlal“ 3:0, tačiau netrukus – praėjus mažiau nei pusvalandžiui – buvo priverstas palikti aikštę.

Sprintuodamas ir bandydamas ištiesti koją baudos aikštelėje, Neymaras susiėmė už dešinės kojos ir griuvo ant žemės.

Įvairių šaltinių teigimu brazilas Saudo Arabijoje uždirba apie 150 mln. eurų per metus. Tačiau nuo savo atvykimo 2023 metais yra sužaidęs vos 7 rungtynes, per kurias įmušė 1 įvartį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

The shot that injured Neymar today



🚨- From the method of injury:



After a sprint (muscle strain/tear)



At the level of the right hamstring



The duration of absence depends on the severity of the injury



🟢 - Best ​​case: 1-7 days

🔴- Worst case: 1-3 weeks#Neymar pic.twitter.com/AWKAj59Tyw