„Nets“ žvaigždžių duetas ištempė komandą į NBA atkrintamąsias

Tai reiškia, kad Rytų konferencijos ketvirtfinalio serijoje iki keturių pergalių „Nets“ kausis su Bostono „Celtics“.

Na, o „Cavaliers“ sezonas dar nėra baigtas. Jie dėl šanso pakliūti į atkrintamąsias, kadangi žais su Atlantos „Hawks“ ir Šarlotės „Hornets“ įkrintamųjų serijos pralaimėtojais.

Šio vakaro mače Bruklino ekipa puikiai pradėjo rungtynes. Jie iškart įgijo dviženklį pranašumą, o netrukus skirtumas ūgtelėjo, kai po kelių minučių atkarpos 13:3 šeimininkai jau buvo priekyje 40:20.

Getting to his spots 🪣 pic.twitter.com/VZVvXZgsbu