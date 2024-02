„Nets“ atleido vyriausiąjį trenerį

Kaip pranešė ESPN žurnalistas Adrianas Wojnarowski pranešė, komandos vadovų netenkino rezultatai.

J.Vaughnas į „Nets“ ekipą atvyko 2022/23 m. sezono pradžioje, sužaidus vos septynerioms rungtynėms ir atleidus Steve’ą Nashą.

Per beveik du sezonus J.Vaughnas su „Nets“ iškovojo 64 pergales ir patyrė 65 pralaimėjimus. Visgi jis NBA atkrintamųjų pirmajame etape 0:4 pralaimėjo Bostono „Celtics“.

„Nets“ Rytų konferencijoje su 21 pergale ir 33 pralaimėjimais rikiuojasi 11-a.

The Brooklyn Nets dismissed coach Jacque Vaughn on Monday morning, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WjGyf1jONY