Netoli pergalės buvęs Vilius Gaubas apmaudžiai iškrito iš „Australian Open“ kvalifikacijos

Deja, jau pirmajame rate V.Gaubas po įtemptos 2 valandų 47 minučių kovos 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 2:6 neatsilaikė prieš 21-erių lenką Maksą Kasnikowskį (ATP-180). Ši dvikova turėjo prasidėti apie 3 val. nakties, bet jos pradžia vėlavo net 6 val. dėl lietaus.

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik lenkas, bet lietuvis abu kartus spaudimą atlaikė ir netgi neutralizavo vieną „set pointą“. Pratęsime lietuvis du kartus išbarstė pranašumą ir vėliau atsiliko 5:6. Lenkas turėjo dar du „set pointus“, bet savo progas vėl švaistė, o V.Gaubas, gavęs pirmą „set pointą“, iš karto jį realizavo.

Antrajame sete V.Gaubas ne sykį buvo per vieną geimą nuo pergalės (5:4, 6:5), tačiau M.Kasnikowskis, kaip ir lietuvis, labai užtikrintai padavinėjo kamuoliuką. Nė vienas žaidėjas nesusikūrė „break pointų“, tad vėl teko žaisti pratęsimą. Jame V.Gaubas šį kartą didesnių vilčių neturėjo – pralaimėjo 3 taškus savo padavimų metu, o varžovas, paduodamas kamuoliuką, neklydo.

V.Gaubui lemiamo seto pradžioje nieko blogo nežadėjo – lietuvis pirmą kartą laimėjo varžovo padavimų seriją ir pirmavo 2:1. Deja, likusi seto dalis V.Gaubui klostėsi košmariškai ir jis pralaimėjo 5 geimus iš eilės.

AND WE ARE BALLING!!! MAKS KASNIKOWSKI IS INTO THE Q2!!! 🔥 D. Vilius Gaubas 6-7(7), 7-6(2), 6-2.



