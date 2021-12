Netikėta – UFC turi naują čempionę: pirmame raunde dominavusi Amanda Nunes nusileido amerikietei

Ir ne tik pirmą pralaimėjimą po 12 iš eilės pergalių serijos, tačiau ir prarado svorio kategorijos iki 135 svarų čempionės titulą.

Ši kova buvo pripažinta ir geriausia viso turnyro kova bei abi kovotojos uždirbo po papildomas 50 tūkst. JAV dolerių premijas.

Jau po pusės minutės A.Nunes spyriu į koją sugebėjo parklupdyti J.Pena, tačiau brazilė nepuolė mušti gulinčios varžovės ir leido atsistoti. Nors netrukus J.Pena sugebėjo atlikti keletą tikslių smūgių, tačiau nuo kovos pradžios praėjus maždaug pusantros minutės ji vėl po A.Nunes smūgio krito ant nugaros.

Šį kartą čempionė jau neleido varžovei tiesiog stotis ir prispaudusi prie narvo krašto ieškojo skausmingo veiksmo. Įpusėjus raundui A.Nunes iš už nugaros pagriebė varžovės kaklą, tačiau J.Pena sėkmingai apsigynė. Per likusį laiką kovotojos daug veiksmo nepademonstravo ir apsikeitusios pabaksnojimais užbaigė raundą gulėdamos ant žemės.

Pirma antrojo raundo minutė klostėsi kiek kitaip: J.Pena sugebėjo itin tiksliai atakuoti ir kiek išmušė A.Nunes iš ritmo. J.J.Pena buvo labai sėkminga, tačiau pasiekti bent jau nokdauno nepavyko. Įpusėjus raundui kovotojos keitėsi labai atvirais smūgiais ir pademonstravo didelį karą, tačiau nei viena nekrito ant žemės.

Likus 2 minutėms iki raundo pabaigos A.Nunes buvo gerokai apsvaigusi. Netrukus brazilė apsikabino varžovę, tačiau J.Pena nieko nelaukusi ją pargriovė, iš už nugaros pagriebė jos kaklą bei sėkmingai atlikusi smaugimo veiksmą privertė pasiduoti čempionę.

Po kovos J.Pena kurį laiką atrodė nesuprantanti, kas įvyko ir nerodė daug emocijų. Visgi netrukus jos buvo išlaisvintos ir J.Pena šoko ant narvo krašto bei džiaugėsi pergale su gerbėjais.

Po kovos J.Pena citavo garsųjį UFC kovotoją Nate’ą Diazą: „Aš nesu nustebusi, močkrušiai“.

Ji taip pat kalbėjo apie valios jėgą ir teigė buvusi nustebusi, kad A.Nunes taip greitai pasidavė.

The shock of the century! The biggest upset in UFC history!



🏆 @VenezuelanVixen has defeated Amanda Nunes to become the NEW bantamweight champion! #UFC269 pic.twitter.com/EIIAO1GBWU

