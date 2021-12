Galingus varžovo smūgius atlaikęs Charlesas Oliveira apgynė UFC čempiono diržą

O trečiame raunde užsiropštė ant jo nugaros, surakino kaklą ir privertė pasiduoti amerikietį bei pirmą kartą apgynė UFC lengvo svorio kategorijos čempiono titulą.

Dar prieš kovą Ch.Oliveira pademonstravo pagarbą D.Poirier ir keliaudamas ratu po narvą sustojo prie varžovo pasisveikinti tiek su juo, tiek su jo treneriu.

Ch.Oliveira jau pačioje kovos pradžioje patikrino varžovo gynybą keliu. Po 15 sekundžių jau D.Poirier patikrino varžovą ir po jo smūgio Ch.Oliveira kiek kluptelėjo, tačiau sugebėjo greitai atsistoti. Vėliau daugiau nei minutę kovotojai keitėsi smūgiais, tačiau ryškesnių momentų nebuvo, o galiausiai Ch.Oliveira puolė į korpusą ir nors buvo pargriovęs varžovą, tačiau netrukus kova vėl tęsėsi stovėsenoje. Įpusėjus raundui D.Poirier pataikė gana stiprų kairės rankos smūgį, o priartėdamas prie varžovo, Ch.Oliveira stengdavosi naudoti smūgius keliais.

Likus šiek tiek mažiau nei 2 minutėms iki raundo pabaigos D.Poirier sugebėjo pirmą kartą dviejų smūgių kombinacija pargriauti Ch.Oliveirą, tačiau čempionas neprarado oreantacijos ir sugebėjo akimirksniu persijungti į gynybą, D.Poirier leido atsistoti varžovui. Pirmasis raundas baigėsi keičiantis smūgiais, tačiau rimtesnės žalos kovotojai nepadarė. Per pirmąsias penkias minutes D.Poirier atliko 56 akcentuotus smūgius į varžovo galvą, tuo tarpu Ch.Oliveira – 29.

Antrame raunde ilgai laukti nereikėjo, kol Ch.Oliveira nusprendė bandyti griauti D.Poirier. Nors iš pradžių D.Poirier pavyko sėkmingai nuo to gintis, tačiau praėjus šiek tiek daugiau nei minutei, Ch.Oliveira parteryje jau buvo viršutinėje pozicijoje. Ch.Oliveira spaudė varžovo galvą prie žemės bei stengėsi naudoti alkūnes, tuo tarpu aktyvesnių veiksmų iš D.Poirier buvo pasigesta. Ch.Oliveira daugiau nei 3 minutes taip pralaikė prispaustą D.Poirier ir „pavaišino“ jį ne vienu smūgiu alkūne.

Trečiame raunde Ch.Oliveira nekeitė taktikos: praėjus 15sekundžių jis apsikabino D.Poirier ir sugebėjo net užlipti ant jo nugaros bei pagriebti kaklą. D.Poirier liko stovėti, tačiau Ch.Oliveira buvo pernelyg geroje pozicijoje ir galiausiai privertė pasiduoti D.Poirier.

