Netikėtą lyderį atradusi „Timberwolves“ dar sykį pranoko „Suns“

Trečiajame ketvirtyje „Suns“ po sėkmingos atkarpos dar pirmavo 63:60, tačiau tada Minesotos ekipa pelnė 12 taškų be atsako.

Lemiamame ketvirtyje aikštės šeimininkų pranašumas vienu metu buvo šoktelėjęs net iki 19 taškų.

Savo rezultatyviausias karjeros rungtynes atkrintamosiose sužaidė 10,5 taško vidurkį reguliariajame sezone turėjęs Jadenas McDanielsas. Iš viso šiame susitikime sunkusis krašto puolėjas įmetė 25 taškus (8/13 dvit., 2/4 trit., 3/4 baud.), atkovojo aštuonis kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus.

Jaden McDaniels with the nice finger roll to cap off an 11-0 run early in the 4th 🔥



Timberwolves are looking to take a commanding 2-0 series lead over the Suns!pic.twitter.com/gyYMJjB23O

