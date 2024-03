Netikėta Carloso Alcarazo nesėkmė Majamyje – pusfinalyje pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus

Bulgaras laimėjo 77 proc. pirmojo padavimo taškų, o C. Alcarazas tik 56 proc., atmetė keturis iš penkių „break point'ų“ ir per 92 minutes trukusį susitikimą keturis kartus palaužė ispaną.

Tai buvo triuškinantis pralaimėjimas C. Alcarazui, kuris į Majamį atvyko kupinas pasitikėjimo savimi po to, kai prieš 11 dienų iškovojo Indian Velso titulą.

„Jis mane privertė jaustis lyg būčiau 13-os“, – po mačo sakė ispanas, o toks komentaras prajuokino G. Dimitrovą.

🔊 Sound on for the moment that Grigor Dimitrov secured a stunning victory over Carlos Alcaraz at the Miami Open ✨ pic.twitter.com/yeAwM3ptXy

REKLAMA