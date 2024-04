Netektis Ukrainos futbolo bendruomenėje – mirė legendinis treneris

Jis žaidė „Spartak Sumy“, „Zorya“ ir „Dynamo“ komandose. Atstovaudamas Sovietų Sąjungos rinktinę 1976 m. jis iškovojo olimpinių žaidynių bronzos medalius.

Kaip treneris, su „Dynamo“ iškovojo Ukrainos taurę ir Čempionų lygos pirmajame etape nukovė „Barcelona“.

Taip pat jis tapo antruoju strategu atvedusiu Ukrainos rinktinę į 2016-ųjų Europos futbolo čempionatą.

Mykhaylo Fomenko has died aged 75 🕯️



He played for Spartak Sumy, Zorya & Dynamo (winning the Cup Winners’ Cup & UEFA Super Cup in 75 & many league titles)



As a coach, he most notably won the double with Dynamo in 1993, managed Metalist (x3) & led 🇺🇦 to Euro 2016



🙏🕯️



📸: UAF pic.twitter.com/4mhOYcrVGy