Netektis: mirė 84-erių NBA Šlovės muziejaus narys

201 cm krepšininkas NBA arenose dominavo net 13 sezonų, o jo karjeros taškų vidurkis siekė 18 taškų, sunkusis krašto puolėjas taip pat atkovodavo po 7 kamuolius.

1967 metais atstovaudamas Filadelfijos „76ers“ komandą Ch. Walkeris tapo NBA čempionu.

Per savo karjerą jis taip pat atstovavo Čikagos „Bulls“ ekipą, kurioje praleido 6 sezonus, o visus 13 sezonų jo atstovaujamos komandos patekdavo į atkrintamąsias varžybas.

Čempioniškame sezone puolėjas žaidė vienoje komandoje su NBA legenda Wiltu Chamberlainu, o NBA finale eliminavo Ricko Barry vedamą San Francisco „Warriors“.

Krepšininkas taip pat net 7 kartus dalyvavo „Visų žvaigždžių“ rungtynėse.

Chet Walker spent the first 7 seasons of his Hall of Fame career with our franchise & delivered a championship in ‘67. Affectionately nicknamed “The Jet,” Walker made a profound impact in our city & within our League.



Our condolences go out to the Walker family & their friends.