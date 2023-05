Nesustabdomas Butleris ir „Heat“ atsidūrė per žingsnį nuo konferencijos finalo

Šiuo metu serijos rezultatas yra 3:1 ir pergalė kitame mače „Heat“ garantuotų bilietą į konferencijos finalą.

Mače ir vėl puikų pasirodymą surengė Jimmy Butleris. Per 41 minutę krepšininkas pelnė 27 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Nuo jo nedaug atsiliko ir Bamas Adebayo, kurio sąskaitoje buvo 23 taškai ir 13 atkovotų kamuolių.

Majamis ketvirtajame ketvirtyje prametė 12 iš 15 pirmųjų metimų, tačiau „Knicks“ tuo nepasinaudojo – per tą laiką „Heat“ persvarą sumažino tik trimis taškais.

Likus kiek daugiau nei 4,5 min. iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Jalenas Brunsonas pataikė porą baudos metimų ir Niujorkas priartėjo iki 99:93.

Tačiau Calebo Martino tritaškis įkvėpė šiek tiek gyvybės į Majamio ekipą, o maždaug po minutės riaumojimas tapo dar garsesnis.

„Knicks“ atsilikinėjo septyniais taškais, kai Juliusas Randle'as išsiveržė į priekį, bet Maxas Strusas jį aplenkė, sukūrė kontaktą, kuris tapo jau šeštąja Niujorko žvaigždės pražanga, ir „Heat“ kontroliavo likusią rungtynių dalį.

Trečiosiose rungtynėse „Knicks“ nė karto neperėmė rungtynių iniciatyvos, o ketvirtosiose rungtynėse pirmavo tik du kartus. Tačiau kitaip nei trečiosiame mače, kai Majamio pranašumas buvo dviženklis beveik visus tris paskutinius ketvirčius, šiame mače didžiąją rungtynių dalį išliko abejonių.

