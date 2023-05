Pusšimčio Jokičiaus taškų neužteko ir „Suns“ šventė antrąją serijos pergalę

„Suns“ į pergalę vedė Kevino Duranto ir Devino Bookerio duetas – krepšininkai kartu pelnė net 72 taškus. Abu aukštaūgiai taikliai sumetė po 36 taškus, K. Durantas atkvojo 11 kamuolių, o D. Bookeris atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

Komandų likimai sprendėsi paskutiniame kėlinyje. „Suns“ gynėjas Landry Shametas paskutiniame ketvirtyje sumetė keturis taiklius tritaškius ir pasirūpino, kad Fynikso komanda išlaikytų atotrūkį.

