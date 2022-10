Nesustabdomas Antetokounmpo pasiekė klubo rekordą

G.Antetokounmpo per 28 minutes pelnė 44 taškus, atkovojo 12 kamuolių. Taip pat per šį mačą jis tapo „Bucks“ baudų metimų lyderiu. Jis pataikė 8 iš 13, viso per karjerą – 3508 iš 4891 (72 proc.).

Taip graikas aplenkė Sidney Moncriefą, kuris per karjerą pataikė 3505 baudų metimus „Bucks“ gretose.

„Tai mano žaidimo dalis, visada stengiuosi būti geresnis. Būti geriausiu čia – puikus jausmas“, – sakė jis. „Kuomet norisi apibūdinti šį žaidėją, trūksta žodžių. Negaliu įsivaizduoti, kaip jūs, vaikinai, rašote apie Giannį, nes kaskart apie jį tenka galvoti kažką naujo. Jis yra mūsų variklis, kuris žengia į aikštę ir visiems iš mūsų suteikia energijos“, – žiniasklaidai šypsojosi Brookas Lopezas.

Tai jau 77-asis Nacionalinės krepšinio lygos (NBA) sezonas. Malonumą pamatyti svarbiausias rungtynes krepšinio mėgėjams Lietuvoje suteikia naujos kartos televizija „Go3“ bei neseniai atsinaujinęs kanalas TV6.

REKLAMA

Kiekvieną savaitę per „TV3 Sport“ kanalus tiesiogiai galima bus stebėti septynerias NBA rungtynes, o savaitgaliais per TV6 kanalą – dar vienerias. Jau spalio 23-iąją kanalo žiūrovai nuo 22.30 val. kviečiami stebėti „Lakers“ – „Trail Blazers“ kovą.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 44 (12 atk. kam.), Jrue Holiday‘us 19 (3/4 trit., 10 rez. perd.), Bobby Portisas 13 (8 atk. kam.), Graysonas Allenas 11.

„Rockets“: Jalenas Greenas 22 (4/7 trit.), Kevinas Porteris 18 (7 rez. perd.), Kenyonas Martinas 14, Jabari Smithas 13 (11 atk. kam.), Tari Easonas 11.