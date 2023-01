Nesustabdė net pašalinimas iš nacionalinės komandos: buvęs Latvijos ledo ritulio rinktinės vartininkas tęsia karjerą Rusijoje

Dabar KHL Chabarovsko „Amur“ klube rungtyniaujantis sportininkas pratęsė kontraktą iki 2023/2024 m. sezono pabaigos, praneša lyga.

Šį sezoną J. Kalniņš „Amur“ vartus saugojo 19 rungtynių, vidutiniškai įleisdamas po 2,57 ritulio, o atmuštų ritulių procentas – 92,3 proc.

