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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Nesulaikomas Dončičius pasiekė NBA sezono rezultatyvumo rekordą

2026-10-26 06:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 06:09
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Įspūdingą pasirodymą NBA reguliariajame sezone surengė Los Andželo „Lakers“ lyderis Luka Dončičius.

Dončičius | Scanpix nuotr.

Įspūdingą pasirodymą NBA reguliariajame sezone surengė Los Andželo „Lakers“ lyderis Luka Dončičius.

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Slovėno vedama ekipa išvykoje 132:123 palaužė Jutos „Jazz“ krepšininkus, nors antrajame kėlinyje atsiliko net 18 taškų skirtumu.

L. Dončičius pelnė net 52 taškus ir užfiksavo šio NBA sezono rezultatyvumo rekordą. Tai buvo pirmasis atvejis šį sezoną, kai krepšininkas per rungtynes pasiekė 50 taškų ribą.

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Slovėnas pataikė 8 tritaškius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 7 kamuolius.

Svariai prie pergalės prisidėjo ir Austinas Reavesas, pelnęs 29 taškus. Abu „Lakers“ gynėjai kartu realizavo 21 baudos metimą iš 24.

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Rungtynės svečiams prasidėjo sudėtingai. Antrajame kėlinyje „Jazz“ buvo susikrovusi 18 taškų pranašumą, tačiau Los Andželo klubas sugebėjo atsitiesti.

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Likus 4,1 sekundės iki ilgosios pertraukos L. Dončičius pataikė sudėtingą tritaškį po žingsnio atgal ir pirmą kartą išvedė „Lakers“ į priekį – 74:71.

Lemiamame ketvirtyje komandos atkakliai kovojo dėl pergalės, tačiau svarbiausiu metu iniciatyvos ėmėsi slovėnas.

„Lakers“ surengė spurtą 14:5, kurį L. Dončičius užbaigė dviem tritaškiais iš eilės. Likus 1 minutei ir 42 sekundėms svečiai pirmavo 127:121 ir pergalės iš rankų nebepaleido.

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Tai buvo jau aštuntoji „Lakers“ pergalė per pastarąsias devynerias tarpusavio rungtynes su „Jazz“.

Į Jutą pirmą kartą po vasarą įvykusių mainų sugrįžo ir Walkeris Kessleris. Buvęs „Jazz“ vidurio puolėjas šį kartą pelnė vos 2 taškus ir atkovojo 7 kamuolius.

Šeimininkų gretose rezultatyviausiai žaidė Lauri Markkanenas, pelnęs 28 taškus.

Keyonte George’as surinko 24 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, o Jarenas Jacksonas jaunesnysis pridėjo 20 taškų.

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Dvigubu dubliu pasižymėjo ir Ace’as Bailey, pelnęs 17 taškų bei atkovojęs 12 kamuolių.

Artimiausias rungtynes „Lakers“ antradienį namuose žais su Portlando „Trail Blazers“, o „Jazz“ pirmadienį priims Memfio „Grizzlies“.

„Jazz“: Lauri Markkanenas 28 (4/9 dvit., 5/11 trit., 7 atk. kam.), Keyonte George 24 (5/7 dvit., 2/6 trit., 9 atk. kam., 10 rez. perd., 6 kld.), Jarenas Jacksonas 20 (6/10 dvit., 1/4 trit., 4 kld.), Ace Bailey 17 (7/9 dvit., 12 atk. kam., 4 rez. perd.), Jaxsonas Hayesas 9 (4/5 dvit., 5 atk. kam.), Darrynas Petersonas 8 (4/9 dvit., 0/4 trit.), Brice Sensabaughas 7 (1/4 trit., 6 atk. kam.), Isaiahas Collieris 6 (6 rez. perd.), Svi Mykhailiukas ir Joshas Okogie po 2.

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„Lakers“: Luka Dončičius 52 (9/12 dvit., 8/18 trit., 8 atk. kam., 10 rez. perd., 4 kld.), Austinas Reavesas 29 (3/7 dvit., 4/5 trit., 4 rez. perd.), Collinas Sextonas 13 (4/6 dvit., 1/5 trit.), Ziaire Williamsas (3/7 trit.) ir Matisse Thybulle (3/7 trit.) po 11, Sandro Mamukelashvili 9, Quentinas Grimesas 3, Walkeris Kessleris (7 atk. kam.) ir Kevonas Looney po 2.

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