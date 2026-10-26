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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Mbappe dublis padovanojo „Real“ pergalę „El Clasico“ mūšyje prieš „Barcelona“

2026-10-26 00:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 00:03
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Madrido „Real“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse įvykusiame „El Clasico“ mūšyje svečiuose 2:1 patiesė „Barcelonos“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA / Enric Fontcuberta nuotr.

Madrido „Real“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse įvykusiame „El Clasico“ mūšyje svečiuose 2:1 patiesė „Barcelonos“ futbolininkus.

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Xavi Espartas dėl patirtos traumos nebegalėjo tęsti rungtynių, vietoje jo aikštėje pasirodė Alejandro Balde.

Gerardo Martino pirmojo kėlinio pabaigoje išsmūgiuotas kamuolys atsimušė į Kyliano Mbappe koją, o kamuolys kurioziškai atsidūrė vartų tinkle bei „Real“ išsiveržė į priekį 1:0.

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Raphinha sužaidus valandą tiksliai pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą1:1.

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K. Mbappe rungtynių pabaigoje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išplėšė „Real“ dramatišką pergalę 2:1.

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K. Mbappe būdamas „Real“ žaidėju pelnė 4 įvarčius per 2 sužaistas rungtynes „Camp Nou“ stadione. Nuo 2013/2014 m. sezono nė vienas „Karališkojo“ klubo žaidėjas nėra pelnęs daugiau įvarčių išvykoje prieš „Barcelon“" (Karimas Benzema ir Cristiano Ronaldo taip pat po 4).

Raphinha per pirmąsias devynerias „La Liga“ sezono rungtynes yra pelnęs 13 įvarčių ir 21-ajame amžiuje pagal šį rodiklį nusileidžia tik C. Ronaldo (17 įvarčių 2014/2015 m. sezone)

„Barcelona“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkusi 27 taškus ir toliau išlieka „La Liga“ turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Real“ su 24 taškais žengia trečias.

Highlights via DasFootball

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