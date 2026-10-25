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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Pistons“ sulaukė blogų žinių: Durenas nežais mažiausiai dvi savaites

2026-10-25 17:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 17:21
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NBA sezoną dviem pergalėmis pradėjusi Detroito „Pistons“ ekipa kurį laiką turės verstis be vieno svarbiausių savo žaidėjų.

Durenas | Scanpix nuotr.

NBA sezoną dviem pergalėmis pradėjusi Detroito „Pistons“ ekipa kurį laiką turės verstis be vieno svarbiausių savo žaidėjų.

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Klubas oficialiai paskelbė, kad vidurio puolėjas Jalenas Durenas dėl dešinės šlaunies užpakalinės dalies raumens patempimo nežais mažiausiai dvi savaites.

Aukštaūgis traumą patyrė penktadienio rungtynėse su Majamio „Heat“, kurias „Pistons“ laimėjo 128:111.

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J. Durenas aikštėje praleido vos 10 minučių ir dėl sužeidimo nebegalėjo tęsti susitikimo.

Šią vasarą 200 mln. JAV dolerių vertės penkerių metų kontraktą pasirašęs amerikietis praėjusį sezoną demonstravo geriausią karjeros žaidimą.

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Jis vidutiniškai pelnė po 19,5 taško, pirmą kartą buvo išrinktas į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes ir pateko į trečiąjį geriausių lygos žaidėjų penketą.

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J. Dureno vedama „Pistons“ reguliariajame sezone užėmė pirmąją vietą Rytų konferencijoje, tačiau atkrintamosiose varžybose aukštaūgio rezultatyvumas smarkiai krito.

Per 14 atkrintamųjų rungtynių jis vidutiniškai rinko vos po 10,2 taško, o Detroito klubas sezoną baigė antrajame etape.

Tarpsezoniu J. Dureno derybos dėl naujos sutarties taip pat neapsiėjo be įtampos. Krepšininkas praleido klubo žiniasklaidos dieną ir pirmąsias treniruočių stovyklos pratybas, kol galiausiai abi pusės susitarė dėl naujo kontrakto.

Šio sezono starte prieš Bostono „Celtics“ aukštaūgis pelnė 22 taškus ir atkovojo 9 kamuolius, padėdamas „Pistons“ iškovoti pergalę.

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