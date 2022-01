Nesėkmės priežastis narpliojęs Giedrius Žibėnas: „Žaisti gerai tik pusę rungtynių neužtenka“

Po pralaimėjimo vilniečių strategas Giedrius Žibėnas pripažino, kad žaisti 20 minučių gerai tokiame lygyje neužtenka.

„Tai buvo fiziškos rungtynės. Gaila, varžovai mus atakavo pirmieji ir apžaidė bus pirmoje rungtynių dalyje. Jie pelnė 23 taškus po mūsų prarastų kamuolių ir jie tiesiog bėgo aikštėje. Jie turėjo labai daug erdvės tai daryti.

Varžovai metė tik du baudų metimus per visas rungtynes. Tai rodo mūsų sugebėjimą prasižengti laiku ir prieš bonuso situaciją. Antroje rungtynių dalyje parodėme reakciją kartu su puikiais mūsų fanais. Jie buvo nuostabūs. Sugebėjome geriau gintis, tačiau tokiame lygyje nieko nepasieksi gerai žaisdamas 15 ar 20 minučių.

Turime geriau pradėti rungtynes. Tai tapo problema mums. Tai kartojasi jau keletą savaičių ir privalome tai kuo greičiau išspręsti, nes ateinantį mėnesį laukia daug sunkių mačų, o kitos savaitės oponentas – dar stipresnis“, – kalbėjo treneris.

Ar iš žaidėjų nepavyksta išsireikalauti pražangų?

Kartais tas žaidėjas stengiasi prasižengti, tačiau skiriasi traktavimas Lietuvoje ir čia. Žaidėjai turi prie to prisitaikyti. Teisėjai šiandien leido kiečiau žaisti ir turėjome greičiau adaptuotis. Turime 16 šansų išsigelbėti rungtynėse: keturiskart per keturis kėlinius galime prasižengti, šiandien to nepadarėme, o rungtynėse, kurios vyksta taškas į tašką, tai lemia be galo daug. Eilė žaidėjų baigia rungtynes su 0 ar 1 pražanga, neužtenka tokių pastangų, jei norime laimėti.

Kodėl komanda neužsikuria?

Galime sakyti žaidėme su „Žalgiriu“, dabar esame tušti emociškai, bet visas toks laukia mūsų ateinantis mėnesis. Turime kiekvienas su savimi padirbėti ir eiti į rungtynes kiečiau.

Komanda atsigavo būtent be Ivano Buvos aikštėje. Kaip komanda veikia su juo ir be jo ant parketo?

Mūsų komanda labai priklauso nuo gynybos. Ivanui atsisėdus ant suolo mes pradėjome keistis gynyboje ir taip atsirado ta mūsų energija. Tapome daugiau mobilesne, daugiau ėjosi į kontaktą, fiziškumą. Negaliu skųstis dėl Ivano, kad gynyboje blogai žaidė.

Kokios priežastys yra tokio K.Smitho bangavimo?

Iki FIBA langų jis buvo vienoks žaidėjas, bet grįžęs jau yra visiškai kitoks. Mes net neturime teisės jo keisti ir jis turi žaisti daug.

Dabar jis yra puikios formos ir duoda daug energijos mūsų komandai. Tas yra gerai. Šiame mače viiskas turėjo priklausyti nuo gynybos.

LKL pripažino arbitrų klaidą sekmadienio rungtynėse su „Žalgiriu“. Ar nėra skaudu po tokios situacijos?

Nėra skaudu, nes mes tose rungtynėse pergalės nenusipelnėme.

Kodėl nepavyko apsiginti nuo varžovų tritaškių?

Tris tritaškius galiu pasiimti sau. Mes rizikavo tie Maille’u, kuris yra kūrėjas ir žaidžia kitiems, dalina perdavimus. Didesnė problema buvo 4 paskutinės atakos sekundės, kur mes kiekvienose rungtynėse prasileidžiame daug taškų.

Vėlgi ir šiandien buvo daug tokių situacijų, kai jie nieko nesuranda, nėra opcijų gerų, bet vis vien nusimeta laisvam žmogui, kuris mus baudžia.

Buvo situacijos, kai atsitraukėme per daug nuo jų metikų ir nesigynėme taip aktyviai, kaip turėjome.