Nesėkmės nesibaigia: vos vieną mačą šiemet sužaidęs Kyrgiosas praleis ir „US Open“ turnyrą

Nerimaujama, kad ši žinia reiškia, jog šiame sezone N.Kyrgioso korte nebepamatysime. Australas 2023 m. iki šiol sužaidė vos vieną mačą. Birželio 13 d. jis pasirodė turnyre Štutgarte (Vokietija), kur 5:7, 3:6 pralaimėjo kinui Wu Yibingui.

Kyrgios officially out of the US Open, which means he will very likely finish 2023 with just 1 match played.



Multiple injuries after the best season of his career.



If he wants to comeback, gonna be unranked but got PR of a top 20 player and shouldn’t have problems with WCs https://t.co/NZ5AyhYCOV