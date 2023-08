Nerimas slovėnų stovykloje – dėl traumos Dončičius nebaigė mačo

Bet pralaimėjimas slovėnams, matyt, mažiausia bėda, nes rungtynių metu prarado susitraumavusį Luką Dončičių, kuris žaidė tik 14 minučių ir Vlatko Čančarą.

L. Dončičiaus trauma, iš pirmo žvilgsnio, neatrodė itin rimta, tačiau V. Čančaras susižeidė kelį ir buvo išgabentas medikų.

Beje, prieš rungtynes buvo pagerbta Graikijos krepšinio legenda Nikos Galis. Jo marškinėliai, pažymėti 4 numeriu, pakilo į OAKA arenos palubes.

Graikai kontroliavo rungtynes didesnę jų dalį. Per pirmąją mačo dalį nepavyko susikrauti apčiuopiamo pranašumo (51:44), tačiau vėliau slovėnų puolimas buvo pristabdytas ir tai jiems kainavo brangiai. Po kelių Michalio Lountzio tritaškių Graikija pirmavo jau 68:48, tad slovėnams teko kapstytis iš duobės.

Tai padaryti pavyko – likus 3 minutėms skirtumas buvo jau vienaženklis (71:80), tačiau rimtesnės kovos slovėnai nebesukūrė.

Graikijai 18 taškų pelnė Konstantinos Mitoglou (14 atk. kam., 6 rez. perd.), 17 – M.Lountzis, 10 – Nikos Rogkavopoulos, 8 – Panagiotis Kalaitzakis (8 min.), 7 – Thomasas Walkupas (5 rez. perd.).

Slovėnams 18 taškų pridėjo Luka Dončičius, jam tam užteko 14 minučių, taip pat 12 rinko Klemenas Prepeličius, po 7 – Gregoras Hrovatas ir Jordanas Morganas (8 atk. kam.).

Unfortunately, it doesn't look good for Vlatko Cancarpic.twitter.com/GC3Q2vuCPB