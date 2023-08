Taškus metimu su sirena praleidusi Lietuvos rinktinė pralaimėjo dramatišką mūšį Suomijoje

Pirmajame kėlinyje komandos žaidė lygiai, keliais taškais priekyje buvo tai vieni tai kiti. Lietuviai taškus daugiausiai rinko iš baudos aikštelės, ypač JV, arba baudomis.

Po dešimties minučių mūsiškiai pirmavo 21:19.

Visgi netrukus prabudo suomių žvaigždė Lauri Markkanenas. Jei pirmajame kėlinyje jį praktiškai visiškai pavyko uždaryti, tai vėliau jis ėmė siautėti aikštėje.

Gana greitai jis buvo surinkęs jau 15 taškų, o suomiai išsiveržė į priekį 32:26.

Lietuviai per pirmąją mačo pusę buvo pataikę vos vieną tolimą metimą, kai suomiai pataikė septynis. Suomių lyderio tempiama rinktinė antrajame kėlinyje surasdavo kelių link lietuvų krepšio.

Patys lietuviai dažnai klydo. Komandos į ilgąją pertrauką išėjo Suomijos rinktinei pirmaujant 42:36.

Po ilgosios pertraukos suomiai į aikštę grįžo vėl nusiteikę energingai. Jie geriau pradėjo kėlinį ir pabandė dar labiau atitrūkti.

