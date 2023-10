„Neptūną“ į padanges iškėlęs direktorius klubui ir valstybei turės grąžinti solidžią sumą

Kaip penktadienį pranešė Klaipėdos apygardos teismas, kartu nuteistas buvęs Panevėžio „Lietkabelio” klubo vadovas Mantas Ignatavičius bei lenkas Arkadiuszas Krygieris.

Priminsime, kad vadovaujant O. Kurauskui „Neptūnas“ žaidė Eurolygoje ir dukart pasiekė LKL finalą, kur tik po atkaklios kovos pralaimėjo Kauno „Žalgiriui“.

Baudžiamoji byla iškelta dėl labai didelės vertės turto iššvaistymo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, aiškiai neteisingų duomenų apie krepšinio klubo turtą įrašymo į deklaracijas ir jų pateikimo valstybės įgaliotoms institucijoms, netikrų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo.

Teismas konstatavo, kad O. Kurauskas, siekdamas išvengti mokesčių, apgaulingai tvarkė „Neptūno“ krepšinio klubo buhalterinę apskaitą, o M. Ignatavičius ir A. Krygieris padėjo jam tai daryti.

O. Kurauskui teismas skyrė 22,6 tūkst. eurų dydžio baudą, M. Ignatavičiui, subendrinus su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme, – 27,5 tūkst. eurų, o A. Krygeriui – 11,3 tūkst. eurų dydžio baudą.

Teismas taip pat tenkino Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį dėl valstybės biudžetui padarytos žalos atlyginimo ir priteisė kiek daugiau kaip 166 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimą iš „Neptūno“, „Sodros“ Klaipėdos skyriui priteistas beveik 66 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimas. Taip pat „Neptūno“ krepšinio klubui solidariai iš O. Kurausko ir M. Ignatavičiaus priteistas 378,5 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimas , o iš O. Kurausko ir A. Krygierio – beveik 93 tūkst. eurų žalos atlyginimas.

Klastojo sutartis

Bylą išnagrinėjęs teismas nustatė, kad buvęs „Neptūno“ krepšinio klubo vadovas O. Kurauskas., padedant M. Ignatavičiui, kuris buvo JAV registruotos bendrovės „Omega action, inc.“ faktiniu vadovu, tyčia iššvaistė 378,5 tūkst. eurų „Neptūno“ lėšų.

Šie asmenys, žinodami, kad „Neptūno“ krepšinio klubas iš bendrovės „Omega action, inc.“ paslaugų nepirks, suklastojo tris sutartis dėl žaidėjų ir trenerių įvaizdžio teisių naudojimo licencijos ir teisių pardavimo. Taip pat O. Kurauskas žinodamas, kad bendrovės „Omega action, inc.“ vadovo pateiktose sąskaitose faktūrose įrašyti aiškiai neteisingi duomenys dėl trenerių ir sportininkų įvaizdžio naudojimo teisių pardavimo už kiek daugiau kaip milijoną eurų, iš krepšinio klubo sąskaitos pervedė šią sumą į bendrovės „Omega action, inc.“ sąskaitą už tariamai parduodamas teises.

M. Ignatavičius dalį gautų pinigų – apie 680 tūkst. eurų – pervedė „Neptūno“ krepšinio klubo 27 sportininkams ir darbuotojams į jų asmenines banko sąskaitas, o likusias jam patikėtas krepšinio klubo lėšas, t. y. 378,5 tūkst. eurų O. Kurauskas iššvaistė, padedamas M. Ignatavičiaus.

Nustatyta, kad ta pati lėšų iššvaistymo schema buvo taikoma ir O. Kurauskui iššvaistant svetimą didelės vertės turtą padedant A. Krygieriui, Estijoje registruotos bendrovės „Reval sport agency OU“ vadovui. Suklastojus dešimt sutarčių dėl žaidėjų teisių pardavimo per šią bendrovę iššvaistyta 112 tūkst. eurų.

Apgaulingai tvarkė apskaitą

Teismas konstatavo, kad O. Kurauskas, siekdamas išvengti mokėtinų mokesčių, apgaulingai tvarkė „Neptūno“ krepšinio klubo buhalterinę apskaitą, o minėti du asmenys padėjo jam tai daryti. O. Kurauskas, žinodamas, kad klubas jokių paslaugų iš bendrovės „Omega action, inc.“ nepirko, pateikė sąskaitas „Neptūno“ krepšinio klubo buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, o ši šiuos dokumentus įtraukė į klubo buhalterinės apskaitos registrus.

Be to, siekdamas išvengti mokėtinų mokesčių, jis įrašė į deklaracijas aiškiai neteisingus duomenis apie „Neptūno“ krepšinio klubo turtą ir pateikė jas valstybės įgaliotoms institucijoms.

Išnagrinėjus bylą pasitvirtino kaltinimai visiems trims asmenims dėl netikrų dokumentų pagaminimo, panaudojimo ir didelės žalos padarymo. Kaltinamieji tyčia pagamino netikrus dokumentus – pardavimo sutartis dėl sportininkų ir trenerių įvaizdžio teisių naudojimo licencijos ir teisių pardavimo, patvirtino šias sutartis savo parašu, klubo antspaudu ir pasirašė kitų įmonių atstovų vardu.

Kaltinamieji viso bylos nagrinėjimo metu savo kaltės nepripažino, teigdami, kad tarp „Neptūno“ krepšinio klubo ir įmonių „Omega action, inc.“ bei „Reval sport agency OU“ buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, nes tokių sutarčių dėl sportininkų įvaizdžio teisių naudojimo pasirašymas yra įprasta praktika.

Kaltinamieji, siekdami tai pagrįsti, išsamiai išaiškino sportininkų įvaizdžio reikšmę „Neptūno“ krepšinio klubui, pabrėždami, kad tik pasirašęs šias sutartis dėl įvaizdžio teisių panaudojimo krepšinio klubas pasiekė tokių rezultatų.

Pinigus gavo be pagrindo

Kaltinamasis O. Kurauskas nurodė įvairius renginius ir klubo sportinius pasiekimus, tačiau negalėjo paaiškinti, kaip konkrečiai prie to prisidėjo įmonės „Omega action, inc.“ ir „Reval sport agency OU“, kurioms jis pervedė pinigų sumas. M. Ignatavičius ir A. Krygieris taip pat negalėjo logiškai paaiškinti, kodėl dalį „Neptūno“ pervestų pinigų įmonėms „Omega action, inc.“ bei „Reval sport agency OU“ šios pervedė sportininkams, kaip jie šiuos pinigus uždirbo.

Pasak teismo, sportinės veiklos sutartyse, sudarytose tarp „Neptūno“ krepšinio klubo ir sportininkų, nurodyta, kad klubas turi teisę naudoti sportininko vardą ir atvaizdą reklamos tikslais, be to, pasirašydamas šią sutartį sportininkas patvirtina, kad yra vienintelis įvaizdžio teisių savininkas ir turi išimtinę teisę duoti leidimą naudotis įvaizdžio teisėmis. Todėl, anot teismo, akivaizdu, kad už įvaizdžio teises klubas mokėjo pinigus įmonėms be jokio pagrindo.

M. Ignatavičiaus ir A. Krygierio veiksmus teismas kvalifikavo kaip padėjėjų, nes O. Kurauskas savo nusikalstamų veiksmų nebūtų galėjęs atlikti be jų indėlio. Nors abu bendrininkai teigia nežinoję, jog tokiais veiksmais daro kokį nors nusikaltimą ar kažką nelegalaus, visgi byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma, pasak teismo, patvirtina jų žinojimą apie O. Kurausko užimamas pareigas ir atliekamų veiksmų esmę.

Teismas išteisino M. Ignatavičių dėl kaltinimų nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, konstatavęs, kad nebuvo padaryta nusikalstama veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Pasak teismo, pinigų pervedimas iš vienos banko sąskaitos į kitas banko sąskaitas buvo pasirinktas ne siekiant įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, o juos užvaldyti, nes kitaip realiai užvaldyti nusikalstamu būdu gautų piniginių lėšų nebuvo galima.

Apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.

O. Kurauskas iš „Neptūno“ vadovo pareigų buvo atleistas 2017 metais. Pernai klubo dalininke kilus finansiniams sunkumams tapo Klaipėdos savivaldybė.