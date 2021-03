Socialiniuose tinkluose pirmasis situaciją nušvietė „Dinamo“ aukštaūgis Miro Bilanas, pasigedęs grynųjų pinigų.

„Puiki organizacija ir svetingumas Nimburke. Per mūsų mačą Čempionų lygoje kažkas įsilaužė į rūbinę ir atidarė visus krepšius bei susirinko visus grynuosius pinigus. „Juokinga“, kad šioje šalyje dėl COVID-19 ribojimų viskas yra uždaryta ir niekur negalima nueiti, arenoje buvo tik apie 60 žmonių ir vis tiek nutinka toks mėšlas. „Labos“ nakties!“ – piktinosi kroatas.

Great organization and hospitality here in Nymburk, Czech Republic. During the international game of BCL, somebody broke into our lockerroom and literally opened every our bag and jacket and stole all our cash. Also the 'funny' thing is that we all this covid rules...