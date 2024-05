Nelengvą pergalę iškovoję „Celtics“ paliko „Pacers“ tuščiomis ir pateko į NBA finalą

Seriją Bostonas laimėjo 4-0, o finale jie susitiks su Dalaso „Mavericks“ ir Minesotos „Timberwolves“ poros nugalėtoju.

Deerickas White'as laimėtojams pelnė 16 taškų. Jis taip pat pataikė ir lemiamą tritaškį likus 43 sekundėms, kuris ir nulėmė triumfą.

Indiana turėjo dar vieną progą, kai J. Tatumas prametė tritaškį likus 8 sekundėms, tačiau Jrue Holiday'us sugavo atšokusį kamuolį, o Indiana nespėjo išprovokuoti pražangos.

„Celtics“ į priekį vedė Jaylenas Brownas, pelnęs 29 taškus, o Jaysonas Tatumas pridėjo 26 taškus, 13 atkovotų kamuolių ir 8 rezultatyvius perdavimus. Jis taip pat padėjo panaikinti devynių taškų deficitą antroje rungtynių pusėje.

Bostonas nušlavė „Pacers“ po to, kai praėjusių metų konferencijos finale atsitiesė nuo turėto deficito serijoje 3-0 ir privertė žaisti septintąsias rungtynes.

Indianos komanda, kuri vėl žaidė be dukart „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvio Tyrese'o Haliburtono, namuose pralaimėjo antrą kartą iš eilės – abu pralaimėjimus patyrė paskutinę minutę.

Andrew Nembhardas pelnė 24 taškus, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 6 kamuolius, tačiau paskutinėmis sekundėmis prametė svarbų tritaškį, o „Pacers“ daugiau progų sau nesukūrė.

Jaylen Brown and Jayson Tatum were undeniable in the clutch of Game 4 to advance to the NBA Finals ☘️



Brown: 29 PTS, 6 REB, 4 3PM

Tatum: 26 PTS, 13 REB, 8 AST



The #NBAFinals presented by @YouTubeTV tips off Thursday, 6/6 at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/hgk3OGAPGj

