Neįtikėtinas sugrįžimas: Christianas Eriksenas atskleidė, kas dėjosi galvoje prieš simboliškas jam rungtynes

2020-ųjų Europos futbolo čempionatas tuometiniam Milano „Inter“ futbolininkui baigėsi 43-ią pirmųjų rungtynių minutę ir daugelis pasaulio dienraščių anksčiau laiko trimitavo apie priverstinę 29-erių futbolininko karjeros pabaigą.

Visgi dano sumanymas buvo kitoks ir po trijų metų jis grįžo ant vejos Europos pirmenybėse.

Jau septynioliktąją mačo minutę Ch. Eriksenas sulaukė meistriško savo ekipos draugo Jono Windo perdavimo kulnu ir vienas atsidūręs vienas prieš vartininką baudos aikštelėje tiksliai nukreipė kamuolį į apatinį kairįjį vartų kampą.

Toks sugrįžimas pakerėjo tiek užsienio žiniakslaidą, tiek pačius danus. Nors vėliau Danijos rinktinė praleido vieną įvartį ir rungtynės baigėsi 1:1, tačiau Ch. Erikseno indėlis aikštėje neliko nepastebėtas ir jis buvo išrinktas geriausiu rungtynių žaidėju.

Ir toks UEFA įvertinimas – ne bandymas pagerbti įsimintiną žaidėjo sugrįžimą, tačiau realus jo nuveiktų darbų aikštelėje atspindys. Jis tikrai buvo geriausias rungtynių žaidėjas!

Jei netikite, štai 32 metų žaidėjo statistika: 5 smūgiai į vartus, 7 „raktiniai perdavimai“, 78 prisilietimai prie kamuolio, 88 proc. perdavimų tikslumas, 3 išprovokuotos pražangos, 1 kamuolio atkovojimas iš varžovo ir 1 įvartis.

Christian Eriksen is MOTM for the Denmark vs Slovenia game 👏



🗣️ “I’ve already played more games than I did at the last Euros, so that’s a win for me!” pic.twitter.com/rcCI97WPPz