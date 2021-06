Neįtikėtiną charakterį finale pademonstravęs Džokovičius tapo „Roland Garros“ nugalėtoju

N.Džokovičiui tai yra penktasis „Roland Garros“ finalas karjeroje, tuo tarpu S.Tsitsipui buvo pirmasis. Apskritai, S.Tsitsipas pagrindiniame „Roland Garros“ turnyre dalyvavo tik penktą kartą, o jo geriausias pasirodymas buvo 2020 m., kai jis pasiekė pusfinalį.

Jis taip pat yra pirmasis graikas istorijoje, patekęs į „Didžiojo kirčio“ serijos turnyro finalą. Tarpusavyje N.Džokovičius ir S.Tsitsipas nuo 2018 m. kovojo devynis kartus: šešis sykius laimėjo serbas, tris – graikas.

Paskutinius tris mačus laimėjo N.Džokovičius, o praėjusių metų „Roland Garros“ turnyro pusfinalyje jis įveikė S.Tsitsipą rezultatu 6:3, 6:2, 5:7, 5:6, 6:1.

Laimėjus N.Džokovičiui, 34-erių metų serbas prisijungė prie Roy Emersono ir Rodo Laverio kaip trečiasis tenisininkas istorijoje, laimėjęs visus 4 „Didžiojo kirčio“ serijos turnyrus po du kartus.

Atviroje eroje N.Djokovičius yra vienintelis tai padaręs tenisininkas. N.Džokovičius (19 titulų) dabar tik vienu „Didžiojo kirčio“ serijos titulu atsilieka nuo šveicaro Rogerio Federerio ir ispano Rafaelio Nadalio, kurie šiuose turnyruose yra triumfavę po 20 kartų.

Pirmasis finalo geimas buvo gana ilgas ir S.Tsitsipas tik trečiuoju bandymu laimėjo savąjį padavimą. Vėliau 9 geimai vyko gana užtikrintai tenisininkams laimint savuosius padavimus, o didžiausia intriga prasidėjo nuo vienuoliktojo geimo, kai N.Džokovičius „breakino“ varžovą

Visgi jau kitame geime S.Tsitsipas sužaidė puikiai ir išlygino rezultatą bei išplėšė pratęsimą. Pratęsimą S.Tsitsipas pradėjo fantastiškai: laimėjo keturis kamuoliukus iš eilės ir išsiveržė į priekį 4:0. Visgi N.Džokovičius nebuvo linkęs pasiduoti ir sugebėjo išlyginti rezultatą iki 5:5. Lemiamu metu geriau pasirodė S.Tsitsipas, kuris laimėjo savuosius padavimus ir galiausiai pergalingai užbaigė pirmąjį setą.

Antrame sete puikų žaidimą ir toliau demonstravo S.Tsitsipas, kuris „breakino“ N.Djokovičių jau pirmame geime, užtikrintai padavinėjo kamuoliukus ir dar kartą „breakinęs“ varžovą septintame geime, galiausiai vos per 35 minutes užbaigė antrą setą ir atsidūrė per vieną laimėtą setą nuo pirmojo „Didžiojo kirčio“ serijos turnyro titulo.

Trečiame sete lemiamu tapo ketvirtasis geimas, užtrukęs ilgiausiai laiko.

S.Tsitsipo padavimo metu N.Džokovičius turėjo penkias galimybes tašku laimėti geimą, tuo tarpu S.Tsitsipas – vieną, kuria nepasinaudojo ir N.Džokovičius „breakino“ varžovą. Sekančiuose geimuose tenisininkai nesunkiai laimėdavo savuosius padavimus ir tai lėmė, kad N.Djokovičius laimėjo pirmąjį geimą.

