Neįtikėtina: Armandas Duplantisas dešimtą kartą pagerino šuolio su kartimi pasaulio rekordą

Šuolio su kartimi žvaigždė Mondo Duplantis dešimtą kartą pagerino pasaulio rekordą. Taip jis centimetru pagerino rezultatą, kurį užfiksavo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse prieš mažiau nei mėnesį.

A. Duplantisas laimėjo varžybas įveikęs 6,00 m aukštį, tačiau paprašė pakelti kartelę iki 6,26 m. Pirmuoju bandymu jam nepavyko, tačiau antruoju jis nesuklydo ir užtikrintai pranoko savo paties rekordą.

