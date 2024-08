Nesustabdomas Jakobas Ingebrigtsenas įspūdingai pagerino pasaulio rekordą

Taip jis daugiau nei trimis sekundėmis viršijo 1996 m. Kenijos bėgiko Danielio Komeno pasiektą rezultatą (7:20,67 min.).

23 metų norvegas anksčiau šį mėnesį Paryžiuje prarado olimpinį 1500 m bėgimo čempiono titulą, bet laimėjo auksą 5000 m bėgime.

OUT OF THIS WORLD ‼️



🇳🇴's Jakob Ingebrigtsen obliterates the 3000m world record at the @MemorialKamili with 7:17.55 🤯



He goes more than 3 seconds faster than the previous world record 😮‍💨#DiamondLeague pic.twitter.com/iPTqnnl91D