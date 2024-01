Ne vieną rekordą pagerinęs Marius Grigonis triumfavo su „Panathinaikos“

Lietuvio vedama Graikijos ekipa namuose 83:76 (25:14, 26:21, 17:22, 15:19) įveikė Stambulo „Anadolu Efes“ (7/13) krepšininkus, kurie pralaimėjo jau septintą kartą iš eilės.

34 minutes aikštėje praleidęs M. Grigonis pelnė 24 taškus (1/3 dvit., 7/9 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 3 pražangas, 3 sykius pats prasižengė ir surinko 28 naudingumo balus.

Gynėjas pagerino asmeninį karjeros naudingumo (27) bei pataikytų tritaškių per vieną mačą (6) rekordus. Tiesa, iki karjeros rezultatyvumo rekordo lietuviu tetrūko dvitaškio (25).

Aikštės šeimininkai galingai pradėjo susitikimą ir jau pirmajame kėlinyje puikavosi dviženkliu pranašumu (18:7). Visiškai situaciją kontroliavę graikai antrajame kėlinyje atstumą didino jau net iki 22 taškų (38:16).

☘️Career night for Marius Grigonis against Efes!



24 points

7/9 3pt (career high)

4 rebs

3 assists

28 PIR in 35 minutes‼️#paobc #panathinaikos @EuroLeague #euroleague #basketball pic.twitter.com/iMph2JjvZ8