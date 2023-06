NCAA lengvosios atletikos čempionato finale bėgs Karinauskaitė ir Galvydytė

Ketvirtadienį Greta Karinauskaitė (3000 m kliūtinis bėgimas) ir Gabija Galvydytė (800 m) pusfinalio bėgimuose iškovojo teisę šeštadienį bėgti finaluose. Gabija laimėjo savo bėgimą (2:03.01), o Greta buvo antra (9:40.87), praleidusi į priekį tik Olivią Markezich (9:40.81).

